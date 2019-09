"He pasado muchos días dándole vueltas al asunto, pensando qué podía decirles",arrancó la intérprete ante la prensa, tras varias horas de silencio, y siguió diciendo: “Mi vida ha dado un cambio total, el amor de mi vida se fue, no sé qué más puedo hacer, y no quiero decirles nada más. Porque tengo que pensar muy bien. Para qué voy a vivir, si quiero seguir viviendo o ya no quiero seguir viviendo, si me voy al extranjero o no”.