“¿Cuál era la relación entre ellos? No se podría decir que había una relación sentimental porque él tiene 56 y ella 15, pero bueno, ha habido casos, pero eso no está probado. Una relación había pero no se sabe qué tipo de relación ¿Ella sabía a dónde iba? ¿Con qué engaño la llevó? Hay muchas preguntas”, concluyó.

VL on Twitter No había una relación ! Dejé de decir cosas que no corresponden , señor de canal 9 . Navila era un menor, tenía 15 años . El machismo la mató ! — VL (@verolozanovl) September 17, 2019

“¡No había una relación! Deje de decir cosas que no corresponden, señor de Canal 9. Navila era una menor, tenía 15 años ¡El machismo la mató!”, sentenció Lozano en un tuit que obtuvo más de mil “me gusta”.

Horas después, la conductora de Telefe replicó un posteo crítico con dos titulares de un diario. "Hace 5 años @clarincom titulaba "fanática de los boliches". Hoy, titula "infancia llena de carencias". El periodismo machista y cómplice del patriarcado también se tiene que caer. Sin feministas en los medios no hay #NiUnaMenos", fue el mensaje escrito por una politóloga que compartió Lozano junto a las imágenes de dos notas del conocido matutino.

Agos Agudin on Twitter Hace 5 años @clarincom titulaba "fanática de los boliches". Hoy, titula "infancia llena de carencias". El periodismo machista y cómplice del patriarcado también se tiene que caer.

Sin feministas en los medios no hay #NiUnaMenos pic.twitter.com/kam8XZraj8 — Agos Agudin (@AgosAgudin) September 17, 2019

