A su vez, la pareja de Jorge “Corcho” Rodríguez le pegó un palo a Mirtha Legrand. “Lo de Mirtha es como un modo muy macrista. Se dice algo y se pide perdón. Se dice otra cosa y se pide perdón. Lo bueno sería pensar antes de hablar. No está mal que ella opine que no quiere invitar a Alberto ... pero lo va a terminar invitando y él va a terminar yendo”, apostó.

Plantó bandera

Tras remarcar que en su envío no tiene ninguna bajada de línea y que es libre, Lozano expresó: “Me considero más peronsita que macrista, pero no es que sea kirchnerista. Pero sí apoyo a un gobierno que tenga que ver con la inclusión social, con la industria y no con la timba financiera”.

