El duro momento de Campi: sus dos "papás" murieron en menos de 10 días

Buscando acompañar a su colega, el ex Videomatch tomó la posta y en el aire indicó que iba a ser la mismísima modelo quien diera detalles de este difícil momento cuando retomara su trabajo. “Yo tenía que volver el lunes de las vacaciones, pero Denise me llamó por un problema personal y me pidió que la reemplace. Si ella quiere, lo contará el lunes o no. Pero para eso somos un equipo. Ella me llamó angustiada y le dije ‘quedate tranquila, yo no me fui de Buenos Aires, asi que no tengo problema en ir”, explicó Listori.

La información no tardó en circular en las redes sociales y Dumas tuvo que hablar de la tragedia que los afectó. “Murió mi suegro amado, Charly. El mejor abuelo del mundo. Estamos volviendo del cementerio. Estamos muy tristes... Era el padrastro de Martín. Ya había perdido a su papá, Roberto, hace una semana. Perdió a sus dos padres en 10 días”, expresó en diálogo con Ciudad Magazine.

Horas después, Campi se reportó en sus redes sociales para darle un último adiós a quien quiso como si fuera de su propia sangre. “Te amamos eternamente, Charly. Gracias. Gracias”, posteó junto a una postal donde también aparece su madre.

El año pasado, el humorista y su pareja vivieron semanas dramáticas tras haberse contagiado de coronavirus. “Le toqué la frente a Campi y tenía 38 grados de fiebre. Llamamos a la prepaga y lo vinieron a hisopar. Nos dieron el resultado rápido y nos enteramos que es COVID-19 positivo. Apenas él se sintió mal, todos en la casa decidimos aislarnos. Lo raro es que, antes de enterarse del resultado, Martín casi no salía de la casa. La que más lo hacía era yo, las veces que me tocó ir al canal”, expresó la rubia en aquel entonces.

Luego fue ella quien se dio cuenta que se había infectado: “Yo tomé un trago de jugo y fue como tomar agua. Dije ‘acá hay algo que no está bien’. Me empecé a sentir mal. Me dolía el cuerpo y al respirar también”.

