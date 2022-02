Espectáculos La Mañana Nannis El duro relato de Nannis sobre Caniggia: "Me empujó y perdí a mi bebé"

Marina Nannis se quebró al revelar los abusos sexuales y maltratos que recibió de su expareja Claudio Paul Caniggia.







Mariana Nannis se quebró al romper el silencio luego de denunciar a su expareja, Claudio Paul Caniggia. La madre de Charlotte, Alex y Axel dio detalles de los terribles episodios de abuso sexual y maltrato que sufrió por parte del exfutbolista.

En una entrevista con Jorge Rial, Mariana expresó: "Tengo miedo, el tipo me tenía amenazaba, me cagaba a palos. Yo no podía hacer la denuncia cuando me cagaba a palos y me violaba a la fuerza".

El exconductor de Intrusos le consultó acerca del episodio que ella denunció en 2018. "Me cagaba a trompadas. Ponía los brazos para que no me pegara en la cara. Tenía moretones en los brazos. Me vio gente de mi entorno. Pero esto no pasó solo en el Faena. Esto pasó también en España", sostuvo la mediática.