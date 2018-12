El emotivo adiós del ídolo cuervo Pipi Romagnoli

“Estoy muy agradecido porque me han tratado de maravillas, me han bancado siempre, en las buenas y en las malas. Todo ese respaldo me hizo resolver las cosas de la mejor manera y eso es impagable. El agradecido soy yo”. Así, a corazón abierto y con lágrimas en los ojos, Leandro Atilio Romagnoli, el último gran ídolo de San Lorenzo, le habló a la multitud que copó buena parte del Nuevo Gasómetro para darle el último “adiós a un cuervo”, como se tituló la celebración.