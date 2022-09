El emotivo mensaje de Coti a horas de que Cande Tinelli decida separarse

Coti Sorokin y Candela Tinelli ya no están más juntos , luego de que la hija de Marcelo Tinelli decidiera separarse. Luego de idas y vueltas, en medio de especulaciones y rumores, él decidió dar su versión del hecho con un emotivo mensaje .

“Cuanta poesía que escribían nuestros cuerpos, quien la escribirá si vos ya no estás. La casa está vacía como hoy está mi vida. Sabes no estoy feliz porque sé que te perdí. Es que nunca imaginé lo que había en tus ojos, ya no brillaban por mí”, escribió en su cuenta de Instagram.