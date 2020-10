El emotivo mensaje de Martitegui antes de recibir el alta

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCG2tPIPg49C%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAMlzFJodBPWGb4Eh6X7ZC7negCg1GVyIB4PrAPUFEpBc25FwGxugkSZBj13DmIgbusmG1g9A2gJn0Gevu572KTCnaxXwawthHXFtZAq73qulPZCSdjVKZBmFRLnQ6Roylu8QNh9srmdwzGXFen0a5DpvkKsk2GgZDZD View this post on Instagram Mientras tanto pensemos cosas lindas ❤️ #lostegui A post shared by German Martitegui (@germanmartitegui) on Oct 27, 2020 at 10:08am PDT

El posteo recibió miles de comentarios, entre ellos el de Dolli Irigoyen, quien lo reemplazará como jurado en el ciclo gastronómico de Telefe hasta que él se recupere. “Qué divertidos”, escribió la cocinera junto con el emoji de un corazón.

“Qué bellos teguicitos”, “Lo más lindo que te puede pasar, ser padre”, “Mejorate pronto, besos a la distancia”, “Vamos Germán que todo va a ir bien” y “Te amo Tegui. Queremos ver cómo sigue la historia de amor con Vicky”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus seguidores.

También desde la clínica, Martitegui coqueteó con una nueva edición de MasterChef Celebrity para el año que viene. "Hoy. Les dejo la apertura que venimos practicando con Dona y Dami para el 2021", escribió el martes por la noche, junto a un video donde se ve a tres hombres haciendo una coreografía en una pileta.

Les dejo la apertura que venimos practicando con Dona y Dami para el 2021. https://t.co/EnG4JeypqI — Germán Martitegui (@germantegui) October 28, 2020

Martitegui se enteró de que tenía coronavirus luego de realizarse dos hisopados, días después de que se confirmara que El Polaco había contraído el virus. "Desperté con fiebre y como el viernes me había hecho un hisopado que me dio negativo, pensé que era insolación. Preventivamente me hisopé ayer y el resultado fue positivo. Me siento perfecto y estoy aislado en casa", contó hace unos días el jurado de MasterChef en una entrevista, antes de ser internado por los síntomas de coronavirus.