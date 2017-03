"Hola hermano, hoy hace 28 años llegabas a nuestro mundo y lo cambiabas completamente. Todo se tornó más luminoso y colorido. Ahora te fuiste y todo volvió a cambiar. Ya nada es igual", escribió el actor.

"El mundo se volvió sepia. Creeme que es así. Sé que lo haces, siempre lo hiciste. Todo es muy distinto, pero quedate tranquilo que todos estamos juntos, como siempre y más"

"Todo el mundo te extraña y tiene una linda historia para contar sobre vos. Nada me sorprende, pero ahora me emociona y me hace extrañarte más. Qué huella dejaste hermano, con lo que fuiste y sos. Los días duran el doble de horas y las noches son más largas desde que no estás acá. No hay momento que no te piense. Qué grande sos, San. Segui dándonos fuerza, señales y energía para sanar. Lo necesitamos", agregó Vázquez.

"No vamos a parar, no son nuestras formas. Siempre te vamos a honrar y a recordar con una sonrisa. Porque así fuimos siempre nosotros: 'Amor'. Gracias por tanto, San"

"Me cuesta andar y caminar, pero se que estás en cada momento conmigo. De a poco mi egoísmo te dejará descansar. Ya no es como antes, espalda con espalda, ahora es corazón con corazón. Te amo para siempre hermano y sé que esto no puede ser en vano", añadió Nicolás.

"Hasta donde estés iré y hasta donde yo estoy vendrás. Corazón con corazón, hermano, sé que estás. Te amo con toda mi alma", completó su sentido homenaje.

Santiago Vázquez falleció de manera inesperada por un paro cardiorespiratorio, el 16 de diciembre del 2016 mientras se encontraba de vacaciones en Punta Cana con sus amigos.