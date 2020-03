El emotivo mensaje de un piloto de Aerolíneas a los repatriados

"Quería saludarlos personalmente antes de desembarcar y decirles que tanto para mi, para la tripulación y todos los trabajadores de Aerolíneas es un orgullo trabajar en la linea aérea de bandera", comenzó su discurso.

"También nos sentimos orgulloso que a partir de día de hoy Aerolíneas sirve a la patria transportando a todos los argentinos que necesitan volver de distintas zonas afectadas. Les aseguro que todos vamos a poner lo mejor para poder cumplir con esta operación", destacó sobre la normativa oficial que la están llevando adelante en forma voluntaria los trabajadores de la compañía estatal.

"Por último les pido que cumplamos todos con la cuarentena obligatoria necesaria para cuidarnos y cuidar a los otros. Esperamos que pronto podamos volver a nuestra vida normal sin mayores complicaciones. Les mando un fuerte abrazo y, principalmente, bienvenidos a casa", cerró y luego recibió un fuerte aplauso de los repatriados.

Ayer, Juan Martín del Potro regresó al país proveniente de Miami, donde hizo casi dos meses de rehabilitación, luego de una nueva operación de rodilla. Además de agradecerle a Aerolíneas Argentinas, el tenista acudió a las redes sociales para contar que está en cuarentena "como corresponde" porque es clave "cuidarnos entre todos".

"Quiero agradecer al comandante del vuelo de @aerolineas_argentinas que llegó esta mañana. A toda su tripulación, gente que trabaja poniendo en riesgo su salud, y muchos de ellos encima lo hacen a voluntad. Gracias por los cuidados y la buena onda durante el vuelo. También quiero mandarles un abrazo fuerte a los médicos y profesionales de la salud en este momento difícil", escribió.

Quería saludarlos y contarles que después de casi dos meses en Miami por la rehabilitación de la rodilla, esta mañana tempranito pude volver a casa . Ya estoy cumpliendo con la cuarentena como corresponde. Intentaré seguir la recuperación lo mejor que se pueda. Es muy importante cuidarnos entre todos. Cumplir con la cuarentena, hacerle caso a las indicaciones de los especialistas, tener empatía y ser responsables. Es un momento especial, único, que necesita de todos.Quiero agradecer al comandante del vuelo de @aerolineas_argentinas que llegó esta mañana. A toda su tripulación, gente que trabaja poniendo en riesgo su salud, y muchos de ellos encima lo hacen a voluntad. Gracias por los cuidados y la buena onda durante el vuelo. También quiero mandarles un abrazo fuerte a los médicos y profesionales de la salud en este momento difícil.#Yomequedoencasa #QuedateEnCasa ..Early today I arrived home after two months in Miami. Of course, I am already following quarantine at home and will try to go on with my recovery here.It is very important to take care of each other. Please follow the specialists' advice, be empathetic. It is a special, unique moment and we need to give our best.I want to thank the commander of the Aerolineas Argentinas flight that landed this morning in Buenos Aires. Thanks to all its crew for their kindness during the flight. Also, a big hug to the doctors and health professionals during this difficult times.