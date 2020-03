Embed

Si bien la situación no es la más óptima dado el contexto que provocó la emergencia sanitaria decretada por el avance del coronavirus en el país, Federico aseguró que su testimonio puede ayudar a muchas personas que estén pasando por la misma situación.

“Día 1. La máquina de rayos. Fernando, el técnico. El instituto Alexander Fleming. Comienzo este proceso y lo comparto con ustedes, para sacarles miedos, dudas e inquietudes. Van a ser 6 largas semanas, pero les cuento que no duele nada. Son unos 10 minutos donde la máquina gira y es como una tomografia computada”, comenzó diciendo el hijo de Carmen Barbieri, acompañando sus palabras con fotos en las que se lo veía comenzando su tratamiento.

“Fernando un copado que me dio confianza y tranquilidad. Mientras los rayos se aplicaban me enseñaron a visualizar como un ejército de diminutos soldados que entran por esos rayos invisibles con el objetivo de eliminar el tumor. Yo les puse rangos, caras y hasta los vi con un uniforme celeste y blanco. Y no pude evitar ver a mi viejo, desde algún lugar elevado, como dirigiendo a ese escuadrón”, agregó, haciendo referencia a su padre, Santiago Bal, quien falleció el 9 de diciembre del año pasado.

“Estoy muy bien, confiado y con más fuerzas que nunca. Gracias por el cariño y el apoyo de siempre”, concluyó el también director.

En el marco del aislamiento social obligatorio, Fede se refugió junto a su novia, Sofía Aldrey, en la casa de Ingeniero Maschwitz que le regaló su madre hace pocos meses, para cumplir con su cuarentena total. Y, dado que hoy los hospitales e institutos médicos están abocados a atender casos de COVID-19, muchos dudaban que pudiera iniciar su tratamiento tal como lo tenía pautado. La suerte corrió de su lado y el joven pudo arrancarlo.

