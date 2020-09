El emotivo video de Andrea Frigerio: su hija volvió de Europa de sorpresa

“Bueno, como notaron estaba un poco desaparecida porque estaba tratando de recuperarme de esta sorpresa absoluta que fue la vuelta de Fini (como le dicen en su círculo íntimo) a BA”, arranca la publicación de la ex modelo, junto a un emotivo video subido a su Instagram, y agrega: “Sigo a unos metros del piso sin poder creer que esta acá. Fueron meses de mucha angustia por todo el tema del Covid y ella tan lejos nuestro. Tengo una alegría tan grande! No lo puedo creer! Nunca nos dimos cuenta, ni nos imaginamos que ella iba a venir y está acá Lo quería compartir con todos ustedes. Estoy muy feliz”.

En el video, se la ve a Frigerio y a su pareja Lucas Bocchino, con cara de mucho asombro, ante la presencia de su hija y su yerno. “No lo puedo creer. ¿Cómo puede ser? ¿Están locos?”, atina a decir Bocchino al tiempo que abraza a los jóvenes, mientras Andrea se queda sin palabras. "Te juro que yo no sabía nada", insiste Lucas, a lo que la morocha alcanza a responder: "Yo tampoco".

En marzo de este año, y previo a que Argentina entrara en cuarentena, la conductora reveló ante los medios que su hija estaba iniciando una nueva vida en Madrid junto a su pareja -incluso había conseguido un trabajo en esa ciudad-, pero la situación sanitaria del coronavirus cambios sus planes.

Para ese entonces, el COVID-19 aún no hacía estragos en América Latina, pero en España ya se contabilizaban 767 muertes y 17.147 contagiados. “Están acuarentenados hace más tiempo que nosotros. Totalmente guardados. Están aceptando la situación. No reniegan de lo que pasa, porque entienden que lo que está pasando no lo puede modificar nadie en gran escala, salvo quedándose cada uno en su casa. Es la mejor ayuda”, explicó en aquel entonces Andrea Frigerio a Teleshow.

Fue allí que hizo pública su preocupación por la joven, pero aseguró que la dejaba tranquila el hecho de que su hija sea muy responsable. “Como mamá, obviamente estoy preocupada por ella y también por mi otro hijo que está acá, y por las personas mayores de mi familia. Destaco que Fini es súper responsable y muy seria en sus decisiones, por lo que no tengo ninguna duda de que está haciendo todo lo que hay que hacer”.

Sin embargo, Andrea Frigerio aclaró: “Ella está haciendo un camino allá. Entonces, salvo que las cosas se compliquen mucho, la idea de ellos es quedarse. Así que yo respeto lo que ella diga”.