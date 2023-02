El enojo de Noelia Marzol tras los ataques por su entrenamiento

En el post se la ve a Marzol con ropa deportiva diciendo: “Muchos me preguntan cómo me alimento, qué entreno y lo que hago. Fui mamá de Alfonsina hace dos meses y tengo a Donatello que es muy chiquito más que en un mes tengo que volver al teatro con lo cual estoy bailando muchas horas diarias”.

Que hago para estar en forma después de ser mamá Recurrí a la mejor de la mejor, @soledadcristianoElla tiene un equipo de nutricionistas especializados en Nutrición Deportiva y Obesidad. Y Coaches especialistas en .mp4 El video de Noelia Marzol que generó polémica

Las palabras no fueron bien recibidas por los usuarios de su cuenta de Instagram, quienes le respondieron con varios comentarios filosos. “¿Qué es eso de estar 'en forma', Noe? Todas lo estamos...”, dijo una. Otra acotó: “Pero yo no tengo dinero para pagar como tú. ¿Cuál sería la otra opción para personas que nos cuesta mucho llegar a fin de mes?”. También se metieron contra los canjes: “¡Basta de canjes! Ya aburren vendiendo para beneficios personales y más que pueden pagar cualquier tratamiento”.

Sin embargo, la gota que rebalsó el vaso fue un comentario que decía: “¿Laburo de verdad? No me jodan. O sea, todo lo que tenés te lo ganaste por talentosa pero el grueso de las mujeres no llega a fin de mes y no piensa en el cuerpo...”.

La bailarina de la obra de teatro Sex, Viví tu Experiencia le contestó: “Siento que subestimás mi vida y no tenés ni idea de lo que me costó y mucho menos del trabajo que hago a diario. La diferencia es que seguramente ejerzo una profesión que no padezco ya que lo hago gustosa de habérmela jugado por intentar vivir de lo que me apasiona”.

g2AQUnu-A_720x0__1.webp

“Te aseguro que siendo estudiante de danza me he tomado más de dos subtes y sin duda trabajo más de 14 horas seguidas, incluso por años, de lunes a lunes, sin descanso. Si hoy puedo darme la libertad de disfrutar de mi familia y de una licencia sin goce de sueldo por mi reciente maternidad, bien merecido lo tengo”, enfatizó Marzol, evidentemente molesta.

Además, continuó: “Respecto a lo que vos mencionás de que 'el grueso de las mujeres no llega a fin de mes y no piensa en el cuerpo' es confuso. Yo no estoy tratando de imponer nada. Simplemente cuento, para quien le interesa, que medio pueden utilizar, si lo desean, para obtener un fin, el cual no necesariamente tiene que ver con una cuestión estética”.

Y finalizó: “Entiendo tu necesidad de expresar determinadas cuestiones, pero no creo que sea el medio para despotricar tu descontento. Quizá, deberías plantearlo en otro ámbito. No acá ni a mí”.