La imagen que dejó Boca el domingo es que no salió a buscar el triunfo y firmó la igualdad en los vestuarios. Es verdad que llegó diezmado, también que en las semifinales de la Copa Libertadores se juega demasiado, no sólo por la trascendencia del certamen, también por su historia, después de la dolorosa caída en Madrid en la final de la edición pasada.

Alfaro dio una señal en la previa, cuando decidió sacar del equipo a Carlos Tevez. El técnico tomó el toro por las astas y preparó un once para no padecer. Al menos eso fue lo que destacó en los pasillos del Monumental, una vez consumado el empate 0-0.

Referentes del fútbol regional opinaron sobre el Superclásico. Sorprendidos o no, coincidieron en que el entrenador xeneize estaba pensando en la ida de la Copa.

“Creo que lo que buscaba, más que sumar 1 ó 3 puntos, era no perder contra River, porque es una cuestión más anímica, los jugadores ahora no se sienten tan vulnerables”, analizó Gabriel Lineares, el técnico de Pacífico.

Joan Artaza, defensor de Independiente de Neuquén, sostuvo que fue mérito de River el planteo que realizó Boca. “Me pareció que el planteo original de Alfaro era ceder la posesión y salir rápido de contragolpe, pero con la presión y la intensidad de River se les hizo imposible. Por ahí sorprendió ver a Boca tan atrás, pero también es mérito de River por la manera de jugar que tiene que los equipos le planteen los partidos así”, indicó.

Manuel Sánchez, el entrenador de Centenario, también opinó sobre lo que le dejó el cruce entre River y Boca por la Superliga. “Me parece que fue muy mezquino, no había mucho en juegom podría haber arriesgado un poquito para ver por dónde le puede entrar a River y usarlo como banco de prueba y no lo hizo”, analizó el técnico, y añadió: “Prefirió meterse atrás y estar este mes tranquilo hasta que lleguen las semifinales de la Copa Libertadores. Quiso no perder para que no lo miren de reojo”.

El tiempo, y sobre todo los resultados, le darán o no la derecha a Alfaro, una vez que las semifinales coperas finalicen. Por lo pronto, el técnico tendrá que absorver todas las críticas y apuntar a los primeros 90 minutos, sabiendo que hay mucho más en juego que un cruce, tanto para él como para el club en general. Después de todo, se fue de Núñez sin gloria, pero también sin pena.

Los regionales opinan sobre el Boca de Alfaro

Gabriel Lineares - Técnico de Pacífico

No es el fútbol que me gusta ver ni el que pretendemos que nuestro equipo tenga dentro de una cancha, estoy más del lado de Gallardo en cuanto al modo de pensar y trabajar. No me sorprende el planteo, porque Alfaro se caracteriza por tener planteos defensivos. Creo que buscaba, más que sumar 1 ó 3 puntos, no perder contra River por una cuestión más anímica, porque los jugadores ahora no se sienten tan vulnerables.

Juan Artaza - Defensor de Independiente

Me pareció que el planteo original de Gustavo Alfaro era ceder la posesión del balón y salir rápido de contragolpe, pero con la presión y la intensidad de River se les hizo imposible. Por ahí, sorprendió ver a Boca tan atrás en el campo de juego, pero también es mérito de River por la manera de jugar que tiene que los equipos le planteen los partidos así.

Manuel Sánchez - DT de Centenario

Me parece que fue muy mezquino el planteo de Gustavo Alfaro, no había mucho en juego, podría haber arriesgado un poquito para ver por dónde le puede entrar a River y usarlo como banco de prueba y no lo hizo. Prefirió meterse atrás y estar este mes tranquilo hasta que llegue la ida las semifinales de la Copa Libertadores. Quiso no perder para que no lo miren de reojo.

