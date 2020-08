El error viral de Romina Malaspina que la hizo tendencia

"Impuesto a la ganancia va a pasar del 35% a 41%. Si este país ya está bien echo mierda con este disparate lo van a hacer más mierda aún. Que ganas le la pueden quedar a emprendedores de salir adelante si te chupan casi la mitad de lo que ganas. RESCÁTENSE UN TOQUE WACHO", puso en su Twitter la modelo y conductora, confundiendo los verbos y olvidando una h por la que le pasaron factura.

El grosero error ortográfico de Romina Malaspina la convirtió en tendencia. Una de las que le marcó la falla fue Yanina Latorre, siempre activa en las redes sociales: "HECHO Romi! Q me vuelvo loca!", puso la panelista de LAM.

Ante las críticas, Romina Malaspina les contestó a varios usuarios, sin pelos en la lengua: "SI me comí la H, CUAL HAY? AY MIREN SE COMIÓ UNA H !! Buequemoe el error!!! Juzguémosla pues somos todos perfectos!! De que se la dan caretas?? El mensaje lo entendieron bien claro, si tienen incomprensión lectora no es mambo mío. No me rompan los huevos", respondió, durísima.

