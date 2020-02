Jotapé Bomba on Twitter Al igual que en el 2017, Pitana volvió a faltarle el respeto a Gonzalo Montiel. Es vez fue Enzo Pérez quien utilizó la misma frase que Gallardo en aquella oportunidad para salir en defensa del lateral Millonario: “No le faltes el respeto”.

Tras el encontronazo, el juez se quedó con la sangre en el ojo y con mucho enojo contra el zaguero del Millonario. Por eso, un referente de River como Enzo Pérez se paró al lado para defender a su compañero y las cámaras lo captaron mientras le decía "no le faltes el respeto".

El antecedente

No es nada nuevo este escándalo entre Pitana y Montiel. Hay un antecedente de noviembre de 2017, cuando Boca le ganó 2-1 a River en Núñez tras la recordada eliminación en semis de la Libertadores contra Lanús. Aquella tarde, el técnico Marcelo Gallardo se acercó a Pitana y le advirtió: "Nunca más le digas pendejo a un jugador. Le dijiste pendejo a Montiel. No le faltes el respeto".

Lunati lo atendió

Mientras tanto, en su rol de hincha de River, el ex árbitro Pablo Lunati cuestionó duramente a su colega en redes sociales. "Me da la sensación que Pitana tiene un problema con River. Si, tiene un problema con River. Querido Pitana, a Cardona en la cancha de River lo echaste porque algunas situaciónes y contextos SUPERAN TU CAPACIDAD EN UNA CANCHA, RIVER NO TE DEBE NADA, DEJA DE JUGAR EN CONTRA NUESTRO", escribió Lunati en su cuenta de Twitter.

El ex árbitro le reclamó a Pitana por algunos fallos durante el encuentro con los mendocinos, como el de un penal no cobrado en favor de River y una patada de Gervasio Núñez a Enzo Pérez.

Wanchope Ábila jugó 18 minutos, la metió y fue expulsado en San Juan. Russo se enojó. ¿Pierde terreno? Wanchope Ábila protagonizó un escándalo con Pitana en un amistoso.

