Boca, escolta de River, ganó y ya piensa en lo que le queda

El xeneize hizo valer su mayor categoría en el primer tiempo, que dominó y tuvo alguna contra para ampliar tras el tanto del delantero cafetero. En el complemento el partido se hizo de ida y vuelta pero a los 18 otra vez Boca agarró mal parado a Talleres y entre Villa y Tevez manejaron muy bien la contra, que Carlitos definió con toda su categoría a un palo.

“El equipo mostró buen fútbol. En el área puedo hacer la diferencia”, dijo Tevez.

Otra vez bien Díaz.

El arquero fue una de las figuras del partido, si bien esta vez no mantuvo la valla invicta (atajó también en el 0 a 0 ante Independiente en la reanudación). Mientras Esteban Andrada, el arquero titular, se recupera de una lesión, Díaz le cubre las espaldas y el puesto está en buenas manos. ¿Dudas para Russo?

El fixture

En la próxima fecha, el xeneize será local de Atlético Tucumán, que anda por mitad de tabla (27 puntos). En La Bombonera no parece un escollo demasiado duro para los de Russo.

En la jornada 20, tendrá un viaje al interior para visitar a Central Córdoba de Santiago del Estero (21), que no termina de hacer pie en la máxima categoría y si bien en su cancha siempre impone respecto, tampoco se presenta como un compromiso tan exigente de antemano.

En la fecha 21, el elenco azul y oro será anfitrión del peor equipo del campeonato hasta el momento, Godoy Cruz de Mendoza, que reúne apenas 9 puntos sobre 18 fechas. Este sí que parece un rival débil y un cotejo accesible.

Luego, en la penúltima fecha, Boca visitará al golpeado Colón de Santa Fe (16 puntos), que lucha por mantener la categoría y ayer perdió una final ante Banfield. Si bien el Sabalero llegó a la final de la Copa Sudamericana, en el torneo cumple una muy floja campaña y Boca volverá a ser candidato en este partido.

Y en la última fecha, al xeneize de Russo le toca el Gimnasia de Maradona (16 unidades), que la tiene muy complicada para conservar la categoría.

Es decir, cinco fechas en las que Boca jugará con rivales que están de mitad de tabla para abajo y que en la mayoría de los casos, pugna por no descender. Dicen que el fixture de River es accesible (ver aparte) pero el de Boca no se queda atrás... El equipo de Russo no le pierde pisada al único líder, es escolta y anoche aviso que no bajará los brazos hasta el final del campeonato.

