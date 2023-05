El escandaloso motivo por el que Coti no podrá ir al Bailando con su novio, El Conejo

El conductor de LAM, a su vez, contó que posiblemente Coti vaya al Bailando con Maxi Diorio, uno de los bailarines más famosos que ya pasaron por la pista de Tinelli. “Tiene que estar acompañada sí o sí por un bailarín profesional, y Maxi lo es”, dijo. Y Moria Casan le metió pimienta: “Ojo que no le muestre todos sus dotes”, contó, dejando entrever que Maxi hace “todo” bien.

coti-de-brito.png Coti junto a Angel de Brito, en LAM.

Cabe recordar que hace algunos días Coti rompió el silencio y realizó un fuerte descargo en sus redes sociales tras las fuertes críticas que fue recibiendo la joven correntina por dejar a su familia en su provincia y mudarse a Buenos Aires para cumplir sus sueños.

"No saben lo que padezco el vivir lejos de mi familia, teniendo que arreglarme sola en todo, tan de golpe, las presiones y teniendo a media Argentina hablando de mi todo el tiempo, sin poder salir tranquila a caminar, llorando de estrés cada 2x3" comenzó.

Y continuó: "Si no fuera por su apoyo, ahora ya estaría en Corrientes y no estaría por lograr nada de lo que ven, nadie sabe el trasfondo de las cosas, nadie lo conoce realmente, ni a mi, ni saben lo que me ayuda todos los días, pudo tener sus errores como yo, pero desde entonces, no hay un día en que no vea que intente mejorar por mi, por nosotros".