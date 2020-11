El escatológico comentario de Alfano sobre la lujosa mudanza de Pampita

A un año de su increíble boda, Carolina " Pampita " Ardohaín y Roberto García Moritán decidieron dar un nuevo paso con la familia ensamblada que construyeron con los hijos de cada uno y decidieron alquilar tres pisos en un lujoso edificio. "Algo que me intrigó es el tema de los baños : ¡tienen 11 baños!", exclamó Maite Peñoñori este martes al dar la noticia en Los ángeles a la mañana. Al escucharla, Graciela Alfano , que este lunes se sumó al staff del ciclo que conduce Ángel de Brito, sorprendió con un comentario escatológico.

“Anda por ahí el costo del nuevo. Se fueron a departamento top, sobre Figueroa Alcorta, muy cerca de Le Parc, donde ella ya vivió. Es en el modo Tinelli porque Guillermina y Marcelo viven en departamentos separados. En este caso, alquilaron los pisos 22, 23 y 24”, precisó Peñoñori.

“El último piso es para ella y tiene pileta climatizada privada. Además, tiene muy linda vista y cuentan con siete dormitorios. Hace más o menos tres semanas que se mudaron”, detalló.

“Algo que me intrigó es el tema de los baños: ¡tienen 11 baños!”, exclamó la cronista, a lo que Alfano lanzó: "Perdón, voy a hacer mi humilde colaboración. Cuánta caca hacen, ¿no? Es como que hacen mucho…”.

Tentado con el comentario de Alfano, Ángel de Brito matizó: “Pueden hacer pis también, o maquillarse”. Y Andrea Taboada se escandalizó con humor: “Yo pensé en el presupuesto de artículos de limpieza, que están carísimos”.

Para culminar, Peñoñori expresó los deseos de Pampita de tener más hijos: “Ellos están muy bien. Y tienen ganas de agrandar la familia, por eso también querían más espacio. Les quedó chica la casa de Barrio Parque”.

En los últimos días había surgido el rumor de embarazo y la propia Pampita lo desmintió: “No hay rumores, fue algo que puso Ángel de Brito, nada más. No estoy embarazada, la verdad es que me encantaría poder decirles eso, pero este año no creo, el año que viene veremos. Además, depende del de arriba, depende de Dios, así que nunca se sabe”.