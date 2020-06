Tras semejante confesión, al propio Marino, hoy ayudante de campo de Beccacece en Racing no le quedó otra alternativa que salir a contar su verdad. "¡Fue una broma! En su momento lo hice para no pagar la multa por llegar tarde al entrenamiento", dijo en declaraciones con el diario Olé. "Fue anecdótico y es hasta el día de hoy que todavía nos reímos de eso que pasó, por la ocurrencia que tuve en ese momento. Ésa es la verdad, lo hicimos para reírnos y recordar lo que había sucedido, pero no pensé que iba a tener tanta repercusión", agregó.

El ex volante fue campeón con el Newell's del Tolo Gallego (compañero de Nacho Scocco y el Burrito Ortega en ese equipazo que también tenía a Belluschi), ganó cinco títulos en Boca y otros cinco en el equipo chileno, donde fue dirigido por el ex conductor de la selección argentina, Jorge Sampaoli.

También pasó por Tigres de México, Boca Unidos y terminó su carrera en Atlético Rafaela.

