El ex de Morena Rial explotó a días de la separación

“Así es, estamos separados hace un tiempo, él decidió salir a decirlo y con todo el dolor del mundo lo confirmo. Estoy separada. No tengo nada para decir. Solo eso", dijo Morena en Primicias Ya.

Luego, Morena también se descargó en las redes sociales. “Las personas no cambian, solo se vuelven mejores o peores”, fue una de las publicaciones que realizó Morena, en una reflexión que era de otra cuenta. La otra decía: “Cada payaso en su circo”.

Mediante estas historias, la hija de Rial compartió una tajante reflexión general apenas horas después de dar a conocer el fin de la relación con El Maxi. “El tiempo pone a cada uno en su lugar. Cada reina en su trono, cada payaso en su circo y cada fantasma en su castillo”, explicó.

Y llegó la respuesta de El Maxi. “´Hola Juan, estamos separados, no voy a hablar por el momento, las cosas cuando recién pasan uno está enojado y caliente, por ahí uno dice cosas que no tiene que decir, no es lo conveniente”, fue la respuesta que le dijo a Juan Etchegoyen en Mitre Live, y que este leyó al aire.

“Es por una cuestión de prudencia, respeto y caballerosidad, por lo menos yo no tengo ganas de hablar, cuando tenga ganas de hablar lo voy a hacer con vos”, siguió.

Anteriormente a todo esto, fue la propia Morena la que habló de lo que vivió actualmente a través de unas palabras en sus redes: "No sé por dónde empezar. Lamentablemente hace unos días vengo pasando los peores días de mi vida, la pérdida de un embarazo es complicado de afrontar, de sobrellevar y poder asumir, más que nada cuando pensás que todo iba bien y de golpe todo se derrumba. Son momentos complicados, y pido el respeto que se merece cualquier persona que pasa por estas situaciones. Me está costando muchísimo poder levantarme de esto, pero la vida tiene que continuar".