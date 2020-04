El ex Rojo neuquino que dirige en la única liga latina con fútbol

La que integra es una de las cuatro ligas en el mundo en la que se sigue jugando en medio del drama (las otras son Bielorrusia, Burundi y Tayikistán) y la única de todo América. "Es un poco raro. Miedo no hay pero si respeto por lo que está pasando, preocupación. Hay mucha consciencia más allá de que en muchos lugares se tome lo que estamos haciendo como un acto de inconsciencia. Tomamos todos los recaudos necesarios, tratamos de viajar lo más holgadamente posible. Nos pusieron un micro más grande para que cada uno viaje en un asiento. Claro que a la hora del partido, el contacto es inevitable. Pero en todo lo previo y a posteriori, prestamos atención a esos detalles de salud, los entrenamientos con mucha higiene, la gente de utilería despliega el alcohol en gel a cada rato", explica este trotamundos platense que hace rato está radicado en centroamerica.

Respecto a su postura sobre la continuidad de la competencia con casi todo el planeta paralizado, sostiene con firmeza: "Me parece que es un tema que dependerá de cómo evolucione la pandemia. Yo por ahora estoy totalmente de acuerdo con que se siga jugando. Falta poco, quedan tres partidos para llegar a semifinales y la final. Queda menos de un mes para que termine el torneo. Y en el país hay apenas 6 casos positivos de coronavirus: un fallecido, dos ya dados de alta y tres que quedan en observación (uno que está delicado y a los otros dos le darían de alta). Los 6 vinieron del exterior y enseguida pasaron a cuarentena, sin tener contactos con el resto. No hubo contagiados por ellos, la situación acá está relativamente controlada", precisa y transmite calma con lujo de detalle.

Siguiendo con su descripción y mirada, Martino, de 44 años, agrega: "Dentro de ese contexto somos conscientes de que en algún momento puede surgir un brote y que se puede complicar como en el resto del mundo. Por el momento están las condiciones para seguir jugando. Nadie va a poner en riesgo la integridad de los jugadores y cuerpo técnico, si se complica se va a parar".

Mañana mismo él y su equipo tiene acción. "Jugamos de local contra Real Madriz de Somoto por la fecha 16. Luego quedarían dos partidos. Después semifinales ida y vuelta y la final. Pero que quede claro, lo más importante es la vida", aclara el marido de Mayela Cruz, el papá de Camila, Thiago Javier y de Thiago Alexandro.

El mejor recuerdo del Rojo

"Estuve en Independiente en el Argentino B en 2002, al año siguiente ya me vine para centroamerica. Me quedó el mejor recuerdo del Rojo y de la ciudad. Había un equipazo, eliminamos a Alianza ese año y la pasé muy bien allá. Tengo una gran relación con Hugo Silva, de Maronese, que jugó con mi papá y fue quien me recomendó a Independiente cuando yo estaba en Ferro de Tandil con el Tano Pernía", recordó Martino.

Y agregó: "Nos tocaron varios viajes, estaba Kalujerovich el que jugó en Quilmes en Primera, Gustavo Coronel que había jugado en Olimpo de Bahía Blanca como central titular, yo venía de Estudiantes de La Plata, más la base local de los chicos del club. Muchos pibes de Plottier. Lamentablemente no se reflejó todo lo bueno en resultados y nos hubiera gustado llegar lejos pero dimos todo", redondea Martino, quien algún día, admite, quiere dirigir al Rojo neuquino y también "al Maronese de mi amigo Silva".

