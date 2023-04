El ex de Valeria Lynch confesó el horrible motivo por el que echó a su hija de su casa

Rodrigo Lussich se encargó de describir los datos que recopiló de Valeria y su “hijastra”, por lo cual se animó a exteriorizar al aire la circunstancia controversial que habría detonado todo. “Taís le habría enviado a su padre audios duros de Valeria hablando mal de él para que pueda usarlos en la Justicia. La traicionó y ahí empezó a pudrirse todo”, sostuvo.

2.JPG

Con la intencionalidad de aportar más detalles, Nancy Duré graficó lo que recabó del lado del ex marido de Valeria. “Cau Bornes por el bozal legal no puede hacer referencia al tema, pero lo que me cuentan desde su entorno, replicando sus palabras, es que Taís estaba muy mal y que la situación se la relató a él llorando completamente”, contó.

En el ciclo de El Trece sumaron a todo el embrollo a la actual pareja de la cantante, el músico Mariano Martínez, quien habría ejecutado un rol fundamental, dado que aseveraron que captó a Taís en pleno envío de audios a su padre, lo que desató el dolor de Lynch.

“Taís está muy dolida por haber sido echada y no pudo volver a su casa. Valeria no le dejó sacar la ropa de la casa, no pudo volver a ver a sus perros, no sacó el cepillo de dientes ni sus fotos ni su diario íntimo. Según el entorno de Cau, Taís tampoco pudo sacar una foto que tenía de su verdadera madre y que estaba dentro de la casa”, añadió Lussich.