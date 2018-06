El Fair Play limpió a Senegal de Rusia

Antiguamente, se “tiraba la moneda”, pero en este Mundial se recurrió al “juego limpio” para tratar de desempatar (si hubiesen igualado también en ese ítem, ahí sí se resolvía por sorteo).

Los dos equipos involucrados ayer cayeron en su última presentación: Senegal 1 a 0 ante Colombia y Japón por el mismo resultado frente a Polonia. Los últimos minutos de este partido dejaron algunas dudas por un posible pacto de no agresión, pero allí no entró a tallar el fair play. Los Samuráis Azules recibieron cuatro tarjetas amarillas a lo largo de la fase de grupos, mientras que el combinado africano tuvo seis amonestaciones. De esta forma, Japón quedó en segundo lugar detrás de Colombia, que terminó líder del Grupo H con seis puntos tras imponerse a Senegal por 1-0 con gol de cabeza de Yerry Mina a los 29 minutos del segundo tiempo. Un tanto de Jan Bednarek en el minuto 14 del complemento, quien conectó de volea un tiro libre, le dio el triunfo del honor a Polonia.

Los minutos finales en el partido de Colombia fueron dramáticos, con todos pendientes del partido propio y del ajeno. Finalmente clasificó Japón, en un final bochornoso en su encuentro, y se quedó afuera Senegal, que fue puro llanto. Todo en el debut del fair play.

LM Neuquén consultó al árbitro mundialista Héctor Baldassi (ver aparte), quien se mostró a favor de un sistema que considera “superador”. Y también obtuvo la palabra de un futbolista, Germán Weiner de Cipo, quien está en contra. Opiniones respetables e inevitable polémica.

"Me parece injusto este método para definir un grupo mundialista nada menos. Muchas tarjetas están sin medir con la misma vara. Al igual que el VAR, queda mucho por pulir todavía".Germán Weiner. Delantero de Cipolletti

Me parece una medida superadora. Héctor Baldassi. Ex árbitro mundialista

Como miembro de la Comisión Arbitral de la Conmebol, no puedo opinar de los árbitros pero sí puedo opinar del fair play. Me parece una posición superadora, me parece muy bueno que se tome en cuenta la conducta de los jugadores y que obviamente en una definición en un mundial se defina de esta manera si empatan en todos los rubros.

Es una novedad porque se aplica por primera vez, pero las selecciones ya sabían desde el principio del torneo que se resolvía de esta manera. Entonces, ellos tendrían que haberse cuidado de amonestaciones tontas o evitables.

Habría que revisar por qué imperfecciones de los senegaleses les sacaron las tarjetas.

Como sistema está bueno.