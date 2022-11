El fuerte palo que L-Gante le pegó a Karina Mazzocco y su programa

videoplayback (1).mp4 El enojo de L- Gante por las constantes notas

Allí, en el programa de El Trece mostraron un video donde L-Gante se mostraba descontento con las recurrentes visitas a su casa y lo dejó en claro: “No flasheen que me van a venir a molestar todos los días a mi casa. Eso solo les quería decir... Son re cargosos, nos vemos”.

Recordemos que anteriormente había muy buena onda entre Mazzocco y Elián Valenzuela, donde hasta una vez la conductora le preguntó si estaba enamorado y él se le declaró: “Sí, estoy enamorado de mí mismo y de la conductora también”.

Luego del encontronazo, el notero de Socios fue a intentar hablar con el músico, quien le contó: “Fue un día de mal humor. No me enojó, me molestó. Quiero salir un día de mi casa y que no haya nadie, olvidate. Me encanta que haya gente haciendo el aguante, pero no que me recuerden los problemas o las cosas malas a cada rato, me rompen las bo...”.