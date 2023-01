Luego, el periodista Pablo Mascareño le consultó al novio de Flor Vigna si sobre los hombres pesa el mismo prejuicio sobre la belleza y la disociación de la misma con el talento, que suele haber en el medio artístico cuando se trata de mujeres bellas.

El planteo de Luciano Castro sobre el comportamiento de las mujeres.jpg Luciano Castro está haciendo temporada en Mar del Plata, junto a Pablo Rago, Natalie Pérez y Carla Conte.

El actor respondió que sus 47 años él no tiene "ningún tabú, hice, hago y haré lo quiera hasta que me muera, pero, muchas veces, me sucede, sobre todo aquí en la playa, que me hacen y me dicen cosas que me sorprenden. No me siento acosado, pero si yo hiciera lo que me hacen a mí, me denunciarían. Aunque siempre es con cariño, no podría decir ni la mitad de las cosas que a mí me dicen".

Sobre cuáles son esas cosas que le dicen o le hacen, expresó que las mujeres "me tocan los abdominales, las tetas... A mí me causa bastante gracia, pero también me da pena. ¿Qué pasaría si yo le tocara la panza a una chica? Me comería una denuncia de cabeza".

Sin embargo, aclaró que no está en contra del nuevo paradigma social. "Estoy a favor del cambio sociocultural que vivimos y de los derechos ganados de la mujer, pero, a mí me hacen cosas que a la inversa no se pueden hacer. Soy muy comprensivo, entiendo que, para mucha gente, soy como parte de la familia, así que no me molesta nada, concluyó Castro.