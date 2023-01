El gesto de Rufina con una señora que emocionó a Nicolás Cabré, su papá

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCnenKqsuxSR%2F%3Fhl%3Des&access_token=EAAGZAH4sEtVABAPJZAnuWXm0imYkqKvCCZB5oxe4oprhxWpMzQCPcEoCoygjH2vlYGmOIR69nmoketBP9zZBiBnXOPnYmXgdTeJNN47FDSGZCZC4gZB4C3A0kzJZCcqWX014olQYYBxYKChpBNnau353X4Ck6njZBCbevVxdDQeajVVZBeGpEcmYRP2VuaX7PsPA4ZD View this post on Instagram A post shared by Nicolas Cabré (@nicolascabre80)

Sucede que se estaban hospedando en un hotel, y antes de hacer el check out el actor encontró una nota que le había dejado su pequeña a una de las empleadas del centro.

El posteo mostraba primero una foto con una carta que decía: “Hola señora que limpia, abra el cajón hay algo para ud”. Luego, en una segunda foto, se ve el cajón y allí se encontraban dos chocolates que Rufina le había dejado a la trabajadora.

Su padre se llenó de emoción y escribió en el pie de foto: “Hola señora que limpia Abra el cajon hay algo para ud. Esta fue la nota y el regalo que encontré, cuando fui a chequear que no dejáramos nada en la habitación del hotel”.

“Estas son las cosas que me dejan con la boca abierta y con el corazón explotado de amor. Rufita hermosa sos algo que no puedo explicar, la bondad que manejas es de otro planeta. Por favor no cambies nunca y seguí demostrándome que no tenemos ni idea de lo infinito de la inmensidad de tu corazón”, continuó Nico.

Por último, concluyó: “Dos cosas más… gracias por autorizarme a mostrar esto. Y Gracias por ser mi hija, la más buena, la más dulce y hacerme el papá más orgulloso del mundo siempre”.