El Gobierno analiza restringir el transporte terrestre y aéreo

En el caso de los micros de larga distancia, el Gobierno evalúa permitir sólo la venta de la mitad de los asientos o en el caso de que tienen tres asientos por fila, sólo permitir pasajeros en la ventanilla. En tanto, que para los aviones, podrían suspender o restringirse totalmente los servicios.

Este lunes, el presidente Alberto Fernández y ministro de Transporte, Mario Meoni, mantuvieron un encuentro en el que comenzaron a delinear estas políticas para evitar la propagación del contagio durante el fin de semana largo. Los funcionarios se alarmaron ante las situaciones de Italia y España, que mantuvieron libertad de movimientos y los casos se multiplicaron.

Las medidas serán confirmadas en las próximas horas, a las 11 habrá una conferencia de prensa, y se espera que tenga aplicación inmediata. En las últimas horas se viralizaron imágenes de cientos de autos esperando para ingresar a Monte Hermoso con fines turísticos, algo que generó la indignación del presidente de la Nación.

"Te proponemos que no trabajes y que tus hijos no vayan al colegio para que se queden en casa y no corran el riesgo de contagiarse. Si salen, si se exponen a la circulación pública, se están poniendo en riesgo. Aíslate con tus hijos. Cuidate y cuidalos!", escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.

