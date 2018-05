El Gobierno negocia con el FMI un acuerdo "stand by"

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne , cerró en Washington junto al resto de la delegación argentina el primer día de trabajo en el Fondo Monetario Internacional y se reunirá hoy por la tarde con la directora, Christine Lagarde. Fuentes del Ministerio de Hacienda estimaron que cerrar el acuerdo demandará seis semanas, y calificaron los encuentros de ayer como “una primera reunión introductoria para discutir los próximos pasos en el proceso de negociación”.

Dujovne continuará las reuniones durante la jornada de hoy. Además del encuentro con Lagarde, se reunirá con el subsecretario de Asuntos Internacionales del Departamento del Tesoro, David Malpass. El puntapié de las discusiones de Dujovne en la sede del Fondo comenzó con el equipo de técnicos que dirige el director del Hemisferio Occidental del Fondo, Alejandro Werner.

El ministro viajó a Washington y luego de pasar por el hotel ingresó a uno de los edificios del FMI por el garage, eludiendo a la prensa. La delegación la completan su jefe de Asesores, Guido Sandleris; el viceministro, Sebastián Galliani; el secretario de Hacienda, Rodrigo Pena, y el jefe de gabinete de ese ministerio, Ariel Sigal. Además, viajaron el vice del Banco Central, Lucas Llach, y el gerente general, Mariano Flores Vidal, y el secretario de Finanzas, Santiago Bausili.

Hubo dos reuniones. Una entre Dujovne y Werner y otra para abrir el “trabajo técnico” entre los equipos del Gobierno y del FMI, en la cual estuvieron Galiani, Sigal, Sandleris, Pena, Bausili, Llach y Flores Vidal. Aunque el Gobierno no anticipó qué línea pedirá, el equipo económico sí dio indicios que apuntan a que se buscará cerrar un acuerdo a través de alguno de los programas que proveen un “colchón” de fondos del que la Argentina podrá disponer en caso de requerir financiamiento.

Los tres programas que aparecen mejor diseñados para el oficialismo son un acuerdo precautorio stand by, que vendría atado a la famosa “condicionalidad” del Fondo; una línea de crédito flexible, una opción distante, ya que exige una solidez macroeconómica que la Argentina hoy no tiene, o una línea de liquidez precautoria, similar pero menos exigente respecto del historial del país.

El Gobierno había adelantado que no tendrán en los próximos días los detalles del monto. Y remarcaron la posibilidad de que, quizás, ni siquiera después de este primer encuentro puedan informar con precisión a cuánto ascenderá el desembolso. Se habla de que la Argentina podría recibir u$s 30.000 millones como financiamiento preventivo. Desde la Casa Rosada, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, aseguró que todavía no se sabe la cifra.

“Este es el camino a un futuro mejor”

El presidente Mauricio Macri sostuvo ayer desde Mendoza, junto al gobernador Alfredo Cornejo, tras entregar 1000 chalecos antibalas a mujeres policías de la provincia, que “este es el camino que nos va a llevar a un futuro mejor para todos”. “Estamos en ese camino, un camino con obstáculos, pero es el camino que a partir del esfuerzo personal nos va a llevar a un futuro mejor para todos”, expresó el mandatario sin hacer mención especial al regreso al FMI que anunció este martes. “La fuerza de los argentinos es trabajar en equipo como nunca lo hemos hecho antes”, agregó.

Carrió dice que el acuerdo asegurará estabilidad

La diputada nacional de la Coalición Cívica-Cambiemos, Elisa Carrió, afirmó que el crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) “al 4% anual es el más barato, nos asegura estabilidad y nos permite estabilizar la economía con un dólar que no castiga a la gente”, al tiempo que aseguró que no habrá más aumentos de tarifas este año.

En un reportaje que concedió al canal de cable TN, Carrió dijo que un préstamo del Fondo posibilitará, además, evitar “el golpismo cambiario que tiene relación con el golpismo político”.

“Hay sectores que no creen en la democracia y menos en la República”, sostuvo y reiteró que “hay que ser preventivos” y estar tranquilos. En tal sentido, destacó que el presidente Mauricio Macri está “muy tranquilo”. Estimó además que “si no se venden más dólares la inflación anual estará en el orden del 22%”. Asimismo, descartó que el FMI realice condicionamientos al país. “En una administración transparente no hay temor de ser monitoreado por el FMI”, dijo. Por otra parte, sobre las tarifas reveló que el ministro de Energía, Juan José Aranguren, le aseguró que “no habrá más aumentos de tarifas” hasta fin de año. “Se terminan los aumentos (de tarifas)”, aseguró y rechazó que se produzca una suba en octubre. “No hay más aumentos, me lo dijo el ministro de Energía”, sostuvo Carrió.

Durante la jornada de ayer, la diputada publicó una serie de mensajes en Twitter señalando que es necesario respaldar al presidente Macri. “No se trata del Presidente Macri sino de la República. Hay que sostener”, escribió. En ese sentido también se manifestó la propia Coalición Cívica, que ratificó su “total aval” al Gobierno, tras una reunión de su bloque de diputados nacionales.

El dólar no aflojó y cerró a $23,13

Lejos de morigerarse tras el anuncio de negociaciones con el FMI, la tensión en la plaza cambiaria se mantuvo y, pese a nuevas intervenciones del Banco Central, el dólar volvió a perforar los $23 y alcanzó un nuevo récord: cerró a $23,13.