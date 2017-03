El gobierno de Trump presentó datos sobre el espionaje de Obama

Washington.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos entregó un informe al comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes y del Senado sobre el presunto espionaje de Barack Obama al actual mandatario, Donald Trump. El presidente de ese comité, el republicano Devin Nunes, dijo sentirse “satisfecho” por la presentación, aunque no confirmó si las acusaciones públicas que hizo Trump fueron ratificadas. Nunes advirtió al Departamento de Justicia que si volvía a incumplir con el plazo de entrega de las pruebas solicitadas, inicialmente pautado para el lunes pasado, podría citar a comparecencias para recabar información.

Trump acusó a comienzos de mes a Obama de haber “pinchado” las comunicaciones telefónicas de la Torre Trump de NYC durante la campaña electoral, algo que el ex presidente negó, y pidió al Congreso que lo investigue. “¡Terrible! Acabo de enterarme de que Obama tenía mis líneas pinchadas en la Torre Trump antes de la victoria. No se encontró nada. Esto es ¡McCarthyismo!”, dijo Trump, haciendo referencia a la “caza de brujas” liderada por el senador ultraderechista durante los años 50. El presidente, que no aportó pruebas, corrigió sus dichos luego y aclaró que “pinchar un teléfono abarca muchas cosas”. Igual, mantuvo sus acusaciones.

El viernes, en su encuentro con Angela Merkel, bromeó con que si algo tienen en común es que los dos fueron espiados por Obama. Trump recordó así el programa de vigilancia masiva que afectó, entre otros, a los aliados europeos, y que fue destapado en 2013 por el ex analista de la NSA Edward Snowden.