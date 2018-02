La víctima, esta vez, fue el expermientado Alfredo Zalazar, quien recibió un fuerte y cobarde golpe de atrás por parte de un allegado a Sapare, en el encuentro ante Pacífico en la cancha del Decano en categoría 2001. “A dos minutos del final, anulé a instancia del línea un gol de Sapere por posición adelantada. Uno del banco empezó a agredir verbalmente. Me acerqué y le pedí que se retire. Se agachó a buscar la mochila, me di vuelta y me aplicó un violento golpe de atrás, en la mandíbula. Caí nocaut y encima el tipo buscaba la posibilidad de pegarme patadas en el piso…”, relató el juez zapalino de 53, que hace 10 años se retiró de la actividad oficial y actualmente se gana unos mangos en los torneos barriales. Como la organización del evento no pudo abrochar a los pitos de Lifune, está dando una mano...

“Perdí el conocimiento. Cuando me trasladaban en camilla al vestuario sentía que hablaban de fractura. Ahí le pedí a Dios, ya que soy muy creyente, que no fuera nada grave. Uno tiene otro trabajo, soy empleado público en mi ciudad, y no puedo perderme muchos días. Estuve hasta las 3 de la mañana en el Bouquet Roldán”, agregó Zálazar, padre de dos varones y una nena, tras la odisea que pasó.

“De Sapere nadie me llamó”

El juez lamentó que del club Sapere “nadie me llamó para disculparse. Hay que hacerse cago...”, criticó. Y también lamentó la actitud de “los padres, que incentivan a los chicos a ser más de lo que pueden. Ellos también son responsables”.

“Repudiamos la violencia”

Eso le dijo el presidente de Sapere, Juan Carlos Lucuman a LMN y advirtió que no se contactaron con el Zalazar porque están molestos con “los malos modos” del árbitro a los chicos, “eso genera violencia si bien no justificamos lo que pasó”.

Perdí el conocimiento. Sufrí traumatismo de cráneo por la piña. Y encima me quería patear en el piso. De Sapere nadie me llamó- Alfredo Zalazar

Nosotos repudiamos la violencia. Los jueces de la Neuquén Cup se dirigen muy mal a los chicos, eso también genera violencia- Juan Carlos Lucuman -Presidente de Sapare