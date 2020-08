El gran debate que generó Esmeralda Mitre: ¿Fue desnuda al Cantando?

Embed

“Esmeralda Mitre cantando la pollera amarilla mostrando la bombacha es yo borracha en navidad”; “Que alguien le avise por cucaracha a Esmeralda Mitre que se le está viendo la bombacha en primer plano” y “Esmeralda Mitre mostrando la bombacha que compro afuera jajajaja”, fueron algunos de los comentarios que circularon en las redes.

Ante esto, Esmeralda decidió usar su cuenta de Twitter para hacer su descargo. “Pase lo que pase hay que seguir. Igual... ¿nunca vieron una bombacha? Bueno acá hay una. #RockIt #SingIt Gracias a todo el jurado del @2020Cantando”, tuiteó.

Sin embargo, la polémica fue más allá y en las redes sociales llegaron a comentar que en realidad, la heredera de Bartolomé Mitré no tenía ninguna prenda debajo de la pollera.

“No parece una bombacha....”; “No podes no usar bombacha, te viste muy vulgar y ordinaria, se te vio todo , un asco”; “Harry Potter y el misterio de por qué Esmeralda Mitre no usa bombacha”; “Asco. De accidente nada querida. Hacete un favor y ponete bombacha”; “@EsmeraldaMitre no podrías haberte puesto bombacha para cantar?”y “Fue una Vergüenza!!!, pero para la próxima usa bombacha por favor”, siguieron comentando en la red social.

Una vez más, Esmeralda Mitre tomó la posta y usó sus redes para explicar que sí tenía bombacha mientras participaba del Cantando.

https://twitter.com/LaKretinaChori/status/1298255762477780992 Perdón pero eso NO ES una bombacha. Todo bien, pero no nos tomes por idiotas. — KRETINA CHORIZA RELOAD (@LaKretinaChori) August 25, 2020

https://twitter.com/marianaonesti/status/1298230639439880193 Sos un mamarracho. Ponete bombacha la proxima, ridicula desagradable — Maru OG (@marianaonesti) August 25, 2020

https://twitter.com/FacundoFagnani/status/1298108047789682688 no sean ridículos, es una bombacha, tampoco es tanto escandalo. https://t.co/ITEkedPNIk — Fᴀᴄᴜɴᴅᴏ (@FacundoFagnani) August 25, 2020

https://twitter.com/carotrotta_/status/1298269344439255040 Alguien mas se dio cuenta que ayer se le vio la bombacha a esmeralda mitre? — Ca ♡ (@carotrotta_) August 25, 2020

https://twitter.com/Carpediem21lva/status/1298089776759873536 Me quede traumada se le vio la bombacha a esmeralda mitre pic.twitter.com/6PcWZooQKy — ᴴᵒᵖᵉ Lu ⁷☀️ (@Carpediem21lva) August 25, 2020

https://twitter.com/AngelRaeen/status/1298206804149784577 Dice que tenía bombacha jajajajajaja pic.twitter.com/7TZUL455lH — Claudia Raeen (@AngelRaeen) August 25, 2020

https://twitter.com/nnmeelina/status/1298103759545958400 Esmeralda mitre cantando la pollera amarilla mostrando la bombacha es yo borracha en navidad — mël (@nnmeelina) August 25, 2020

https://twitter.com/Yomisma87485789/status/1298101362635485185 Fue una Vergüenza!!!, pero para la próxima usa bombacha por favor. — Yo misma (@Yomisma87485789) August 25, 2020

https://twitter.com/veronic39492453/status/1298110544570986496 No parece una bombacha.... — Sleeping Beauty (@veronic39492453) August 25, 2020