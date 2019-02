Sus declaraciones no fueron bien recibidas por Ulises Jaitt, el hermano de la mediática, quien replicó el tuit de Fonzi y contestó: "Mentira !!! La dejaron sola !!!".

Embed Mentira !!! La dejaron sola !!! https://t.co/6HtKD2aDF1 — Ulises Jaitt (@ulisesjaitt) 24 de febrero de 2019

"Natacha pidió ayuda y contención cuando tenía que ir a Tribunales. Les escribió a Griselda Siciliani, a Thelma Fardin, a Dolores Fonzi y no le contestaron...", dijo horas más tarde el conductor radial en un móvil con Implacables.

"Laura Azcurra le contestó un mensajito desde la playa tomando sol. Igual yo no juzgo a nadie. Le agradezco que en su momento habló con mi hermana y trató de ayudarla vía WhatsApp, pero no comparto esa ayuda, la contención es venir a verla y acompañarla a Tribunales. Entonces no voy a aceptar que Fonzi diga que la estuvieron conteniendo cuando no", sentenció.

Este lunes, en Nosotros a la mañana, Ulises volvió a referirse al tema y aclaró: "No tengo nada contra Dolores Fonzi, pero detesto la mentira".

"Ella dice que a mi hermana la contuvieron en su momento, y que le hable una abogada por WhatsApp eso no se llama contención. Tendrían que haber venido a buscarla, a escucharla, eso es contención... A Dolores la respeto pero no coincido con ella", recalcó.

Las palabras de Ulises coinciden con las numerosas quejas que manifestó Natacha en relación a la actitud del colectivo de actrices.

Embed Thelma Fardin, Calu Rivero, Dolores Fonzi y Griselda Siciliani , nunca me respondieron ni siquiera para mentirme vía WhatsApp . Ahí tienen la verdad. Solo fui un comunicado x escrito, no un ser humano. El “nos tocan a una, nos tocan a todas” debe ser una venta xxx entre ellas(?). — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) 22 de enero de 2019

Embed Parece que ser violada de verdad, no fue negocio para ellas. Más q nunca veo el curro q hay detrás y altos negocios turbios x dinero. Por suerte al comunicarme con ellas logré q hoy queden expuestas a todos que SÓLO HACEN NEGOCIOS. Para quienes no sabían, yo las convoqué adrede. https://t.co/gRsoHqoW4I — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) 22 de enero de 2019

