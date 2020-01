"Las plazas podrían tener manzanas, podrían tener naranjas, para que los chicos que están en los semáforos coman", postuló.

El hermano de Susana Gimenez salió a bancarla y sumó su propuesta: "Las plazas podrían tener manzanas, podrían tener naranjas, para que los chicos que están en los semáforos coman"



¿Que opinas? Te leemos en #ReposeraAnunciada pic.twitter.com/MIdvxHblhe — Juan Amorín (@juan_amorin) January 7, 2020

"El error parte de buscar una frase para encontrar las diferencias y llevarlas para River o para Boca. Yo estoy tratando de hacer una fundación que se dedique a generar oficios, esto hace más de ocho años, para que aprendan a sembrar o hacer mermelada de tomate con lo que aprendiste a sembrar. Este es un proyecto que tengo para hacer con una fundación. Por eso me parece que está bien capacitar a la gente, tenemos un país con una enorme riqueza y tenemos que saber aprovecharla", comenzó diciendo el cantante en relación a los dichos de su hermana.

"No es mandar a la gente al norte", aclaró en relación a la polémica frase de Susana. "De lo que uno dice, se puede despedazar todo. Yo entiendo lo que dice Susana porque es lo que muchas veces hable con ella. Nuestros abuelos sabían sembrar y nosotros perdimos ese oficio. Yo investigué el tema y me han mandado fotos de Alemania, donde la gente fuera de la capital, tiene un espacio de tierra donde puede sembrar, cosechar y tener sus alimentos. Eso se lo puede dar el Estado con tierras fiscales o con lo que fuere", agregó.

Luego de mencionar a Cristina Kirchner y señalar que Mauricio Macri "no cambió la cultura del plan", sino que la aumento, manifestó: "Me parece que esa política, económicamente es inviable. Ahora si vas a Suiza y te quedás sin empleo, te mantiene durante un año y te tratan de conseguir empleo y eso me parece sano y te lo digo como artista". "Si yo hago ocho shows a la noche y no hago nada durante el día, me parece insano para mi", planteó el hermano de la diva que hace unos días se jactó que tenía seis meses de vacaciones.

"Entonces lo que dijo Susana tiene que ver con decir 'estamos en un país que tiene un montón de tierra, están todos concentrados en Capital. Si fuera de Capital, armás un poquito de tierra para cada uno, tierras del Estado, no tienen que ser -como dice (Juan) Grabois- de Pereyra de Lucena ni tampoco de (Lázaro) Báez. Hay un montón de tierras. las plazas podrían tener manzanas, naranjas para que los chicos que están en los semáforos coman. Ese es el plan que yo hace tiempo estoy tratando de hacer", indicó.

