El hermano de Susana fue acusado de maltrato

En el texto, Tomasa indicó que Patricio se enojó porque no había retirado la ropa del dormitorio para lavar. "Le contesto que la señora era la dueña de la casa y la que me paga el sueldo. Y me contestó que Susana le había dicho que no le iba a pagar a una empleada enferma si no podía trabajar (no creo que la señora le haya dicho eso) y me dijo que me fuera", expresó la mujer en el escrito.

Tomasa, que hace 10 años trabaja con Susana, afirmó que están analizando con su abogado los pasos a seguir, pero serán contra Patricio, no contra Susana. "Estoy muy mal. En nuestro país se respeta mucho a los trabajadores", dijo la mujer.