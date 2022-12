El hermoso texto con el que Santi Maratea recordó a su mamá

"A mí todas las muertes me conectan con la muerte de mi mamá y a una frase que dice: `Al palpar la cercanía de la muerte, vuelves los ojos a tu interior y no encuentras más que banalidad, porque los vivos, comparados con los muertos, resultamos insoportablemente banales´. Esto me identifica porque todo es tan banal y le damos tan poca importancia. Tratamos la vida del otro sin valor. Me conecta con un montón de cosas, ninguna de ellas buena", reveló.

"Ella lo decidió, no lo entiendo y me dolió mucho, pero el gran desafío mío es respetarla a ella que fue muy juzgada toda la vida, por su forma de ser o su entorno que juzgaba tanto", agregó Santi Maratea.

"Fue muy juzgada toda la vida por su forma de ser o por de dónde era, su entorno juzgaba tanto; yo siempre le dije 'alejate de esa gente que es una mierda'”, explicó el influencer.

Según contó, la muerte de su madre le hizo replantear un montón de cosas sobre su trabajo colaborando con todo tipo de causas. "Este sistema es injusto y no se puede sostener. Después de hacer un año de colectas, relacionadas con la salud, entiendo cuando el sistema de salud te abandona y los efectos que tiene eso", agregó.

"Estoy desorientado. Hace tiempo que vengo hablando de esto sobre las emociones y la energía", cerró el tema Santi.