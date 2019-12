El héroe: "Es para mi abuela que se fue justo hace dos años"

Arregui tuvo un paso por Alianza de Cutral, por lo que también vivió sensaciones encontradas. “Era un rival al que conocía y le tengo cariño, jugué un Federal A ahí. Hoy me toca estar acá, me encariñé con Independiente, creo que lo merecíamos después de un año complicado. Siempre me tengo fe, la vez pasada nos tocó a nosotros perder por penales la Copa”, recordó el arquero, visiblemente emocionado.

“Fue un año muy complicado, dejamos la vida, nos tocó descender, seguimos de pie y hoy nos tocó resurgir. Se lo merece también la gente”, culminó Arregui.

