Panchito, el fana del Rojo, cumplió el sueño de su vida y entregó la Copa

Es una institución dentro de otra. Panchito es sinónimo de Independiente. Si no está en La Chacra, haciéndole el aguante al fútbol, búsquenlo por La Caldera, que lo encuentran seguro alentando al básquet. Y este sábado, como no podía ser de otra manera estuvo en el Gigante del Barrio Sarmiento, en Centenario, en la definición histórica ante el Gallo de Cutral Co. Y fue un show aparte, si hasta los de Alianza le tomaron cariño y compartieron una tarde inolvidable junto a él en la zona de camarines.