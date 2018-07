El hijo de Michetti dijo que está a favor del aborto

Su hijo, Lautaro Cura (24), dijo en una entrevista radial que esta de acuerdo con el proyecto de ley para despenalizar el aborto, aunque prefirió no da demasiado detalles. Las afirmaciones las hizo en el programa de Toco y me voy, de Radio a la Calle.

"Chango (su disco) es eso, es un bebito que está como viendo al mundo con nuevos ojos, que agarró y se fue a un campo, y grabó canciones de una manera tradicional, y después las transformó con delay de cinta y máquina de ritmo. Y se escuchan las canciones. El bebito llorando, feliz de la vida, y con miedo, pero con algo hermoso, boludo. Es eso", dijo el hijo de Michetti.

En ese contexto, uno de los integrantes del envió radial le consultó: "Hablamos de "bebito", y no puedo evitar acordarme del "bebito" (risas) ¿Qué opinás acerca del aborto?".

"Ehhh. Me parece que…ehhh, justo.. .mirá cómo se puso el tema, viste (risas). Eh. no. Apoyo, estoy a favor del proyecto de ley. Y me parece que el resto de la opinión se la guardo al espacio de la privado", concluyó.

