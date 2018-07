De acuerdo con lo que publicó el diario local La Gaceta, la homilía estuvo a cargo del padre Carlos Sánchez, quien durante la misa expresó su preocupación por la posible legalización del aborto.

"Necesitamos escucharnos y dialogar. Necesitamos oír la voz de los que no tienen voz, de los marginales de la patria, de los que estén en el seno materno. No de los que más gritan. Respetemos este derecho fundamental que tiene todo ser humano, todo argentino. Vale toda vida, no hay sobrantes en la Argentina. El aborto es muerte de un inocente. No nos engañemos ni dejemos engañar", expresó el religioso durante su discurso.

La vicepresidenta ya se mostró en contra de este proyecto para permitir la interrupción voluntaria del embarazo, a diferencia de otros sectores del oficialismo que se expresaron a favor de la iniciativa.

Michetti sostuvo que ella tampoco permitiría esta práctica en mujeres que hayan quedado embarazadas a partir de una violación: "Lo dije claramente siempre. Lo podés dar en adopción, ver qué te pasa en el embarazo, trabajar con psicólogo, no sé", explicó al respecto.

A salir de la Catedral, Michetti se refirió a la situación económica de la Argentina: "No sé si es la peor, pero nos atraviesa a todos los argentinos. Debemos atravesar este camino esperando lograr que no retornen las crisis".

