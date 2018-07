"Podés dar el bebé en adopción y no te pasa nada"

Michetti consideró que “el aborto está muy ligado a una sociedad que piensa sólo en el deseo particular y en su propio ombligo”. En medio de las diferencias en el oficialismo sobre el proyecto, dijo que “ningún ser humano puede decidir sobre la vida de otro”. La vicepresidenta, que siempre se pronunció en contra de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, opinó que “el Estado debe proteger a todo ser humano concebido, en la tercera edad o en la etapa de embrión”.

“Eliminar a una persona ya concebida y no dejarla vivir, frente a ocho o nueve meses de embarazo, la verdad, no me parece. La vida es el derecho más importante de todos”. Gabriela Michetti. La vicepresidenta fue categórica.

La titular del Senado ratificó que para ella un embrión debe considerase vida ya que es “un ser humano en su primera etapa”, y que ella tampoco hubiera permitido el aborto de embarazos que surgieron a partir de una violación, algo que puede hacerse con previa autorización judicial. “Entiendo el drama que significa, pero hay tantos dramas en la vida que uno no puede solucionar, que no me parece que porque exista ese drama digamos que a uno se le terminó la vida. O sea, podés dar en adopción el bebé y no te pasa nada”, afirmó. Aunque se mostró a favor de “despenalizar a la mujer” que interrumpe su embarazo y que hoy es castigada por la ley si lo hace.