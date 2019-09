La misma estrategia utilizaron en un complejo de San Martín de los Andes, donde robaron computadoras y ropa de esquí de dos cabañas, y de donde se fueron sin pagar la estadía.

En todos los robos y estafas, la pareja presentaba una identidad falsa para hospedarse y para contratar servicios.

La fiscalía les formuló cargos por siete hechos cometidos y hoy sumó una nueva denuncia por estafa con dólares falsos.

En un local de computación de Villa La Angostura, ubicado sobre la avenida arrayanes en pleno centro de la ciudad, Viale ingresó para comprar un cargador para un notebook que habría robado en una cabaña en San Martín de los Andes.

Viale pagó la compra con un billete de 100 dólares y el vendedor, hijo del dueño, le dijo que no tenía cambio en pesos para devolverle. Ante este inconveniente, Viale le dejó el billete y se llevó el cargador con la promesa de volver a buscar el cambio, unos 4 mil pesos aproximadamente.

El propietario del comercio afirmó que: "Cuando veo los 100 dólares, veo que eran truchos. El tipo vuelve a buscar el efectivo, mi hijo lo increpa y le dice que el billete era falso. Dijo que iba a buscarlo al auto o algo así, y se fue. No volvió"

Al día siguiente del hecho, el joven salió a buscar Viale y lo encontró en la calle.

"Lo encontró, lo increpó y le digo que pase a pagar. El tipo le dio el DNI y le dijo que estaba alojado en Manzano, que iba a pasar a pagar. Me llama mi hijo y me dice ´papá, estoy con el tipo, no quiere pagar´, le digo que no pague y que vaya el lunes al negocio y me de las explicaciones a mi, que venga a pagarme. A todo esto, pensamos que era un turista haciéndose el vivo de querer embocarnos con un billete falso, pero no que era ese tipo" explicó el padre. Y agregó: "Lo que más nos jodía era la actitud del tipo, que quería pasarnos. Pensaba que venga a pagar y pedir disculpas. Estaba con las hijas, entendimos que había sido un error, hasta le mandé un mensaje por Facebook en el que le decía que le dábamos una oportunidad para evitar quilombos mayores", agregó el vecino.

Viale fue detenido el martes cerca de Bariloche. El comerciante radicó la denuncia en la Comisaria 28 donde también presentó las imágenes tomadas por las cámaras de seguridad del local.

