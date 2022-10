El horroroso comentario de Horacio Cabak sobre Karina La Princesita

“Esta más refinada, eso sí, porque antes era muy grasa. Es una crítica constructiva. En lo que es la estética, valoro el progreso que tuvo, porque tuvo un progreso a pasos gigantescos. Pasar de estar bastante feita a estar muy linda comparada a lo que estaba antes”, opinó la influencer.

Karina La Princeista Horacio Cabak 2.jpg

Lejos de detenerla, sus compañeros se rieron de su análisis y hasta Horacio Cabak coincidió con la frase “Está linda de lejos”.

Obviamente, todo esto enojó al entorno de la cantante, a tal punto que su madre salió a hablar en Intrusos y criticó con todo tanto a la influencer, como al conductor del programa.

“En ese momento yo estaba enojada y dije ‘¿esta muñeca inflable qué puede venir a decir de mi hija?’ Si ella todo lo que se hizo, porque vos la ves y está toda hecha, me imagino que es porque ha querido mejorar. No me quiero imaginar cómo habrá sido antes entonces”, arrancó su descargo Mónica Cuello.

Karina La Princeista Horacio Cabak 1.jpg

“Tuvo que hacer eso y encima habla todo el tiempo de que quiere buscar un tipo con plata -que es muy bizarro-, pero que tiene que hacer eso para ganarse un lugar”, agregó la madre de Karina.

“Yo creo que se puede juzgar la ropa. Si no te gusta qué tiene puesto, está todo bien. Ahora ponerse a decir que era gorda, que era fea, que era grasa, todas esas cosas ya están de más. Y lo que más me molestó es que Horacio Cabak, que siempre me pareció un señor, lo vi que se reía. Pero hace un tiempito me di cuenta que hizo público que no era tan señor. De hace un tiempo a esta parte este muchacho cada vez se está yendo más al pasto”, cerró enojada.