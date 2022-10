La extraña relación amorosa que tiene Karina La Princesita y Nico Furman

“En un momento era una prioridad tener un pilar. No porque sin un hombre no se pueda, y hablo de un hombre porque es mi condición, pero ya no siento más que no puedo. Pero en algún momento lo pensaba y ahora digo ‘ok, tengo ganas de estar tranquila’. De todas maneras, estoy… No sé en qué estoy”, explicó la cantante.

Sin embargo, después habló específicamente de su relación con Furman, y aunque dijo que entre ellos pasa algo, aseguró que no tienen ningún título en su relación y que está soltera.

“Es la primera vez que me pasa que no sé si hay un título, pero no me importa. Estoy muy tranqui. Se los recomiendo. Sí, con Nicolás estamos bien, disfrutando cosas. Pobrecito. Pero sí, estoy sola”, explicó la cantante.

Pero, al preguntarle si entonces eso significa que puede tener alguna relación casual, la cantante se mostró firme: “No, no soy así. Eso es algo que me propuse en algún momento, pero no me sale. No va conmigo y no porque lo vea mal. Lo intenté, pero no va con mi personalidad. Estando sola o acompañada, yo no soy así”.

Además, La Princesita tuvo tiempo para hablar de su hija Sol, y lo que sintió al verla cumplir 15 años, teniendo en cuenta que en más de una ocasión contó que quiere irse del país.

“Me pegó el viejazo. Me hago problemas… No, en realidad es que me adelanto mucho a los hechos. Digo ‘ya tiene 15, falta cada vez menos para que un día se vaya’ y esas cosas no hay que pensarlas. Es más disfrutar el momento. Hoy está acá conmigo, quiero disfrutarla y tener prioridades en la vida. Yo vengo, me dedico al laburo, pero la mayoría del tiempo de mi vida va dedicado a mi hija y eso es lo más importante”, explicó.