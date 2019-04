La reacción del ídolo surgió por una declaración posterior al encuentro por el Torneo Apertura del Huevo, quien fue expulsado aquella jornada. "Maradona manejó el partido. Él me echó de la cancha, me gustaría encontrarlo para ver si me repite en la cara todo lo que me dijo", había dicho el referente sabalero.

Después de aquel encontronazo, las aguas se calmaron y ambos compartieron plantel en el Xeneize en 1997.

Acá, el histórico cruce:

