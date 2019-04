Encontraron muerto al ex jugador de Boca y River Julio Toresani

Surgido en Unión de Santa Fe en 1986, pasó por River, Boca, Independiente y Colón. Su último trabajo fue como entrenador en Rampla Juniors, de Uruguay, en febrero de este año.

Toresani superó hace seis años un cáncer de gángleos linfáticos y vivía un presente con problemas económicos, tras separarse de su ex mujer, quien lo denunció por violencia de género.

El Huevo vivía en el predio de la Liga Santafesina, luego de que los dirigentes lo dejaran permanecer allí. "Le acondicionamos una oficina para que pueda vivir ahí y se sintiera cómodo", contó el presidente de la entidad, Axel Menor, en declaraciones a Aire de Santa Fe.

"Lo visitaban muchos amigos pero a él le dolía mucho no tener trabajo. Lo encontró fallecido el muchacho que se levanta bien temprano. Tengo una consternación que no sé cómo me sale la voz”, agregó.

El domingo, Toresani publicó una serie de estados de WhatsApp con fuertes palabras. "Llegó el momento. Demasiado la espera", publicó el Huevo para que vieran todos sus contactos.

"Y nos seguimos juntando con gente que a uno le soltó la mano y que no son capaz de preguntar cómo está uno. Igual, Dios pone las cosas en su lugar", escribió minutos después.