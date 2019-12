El ida y vuelta feroz entre Chilavert y un periodista argentino: de "gordo" a "cornudo"

Alejandro Bercovich on Twitter Te iba a contestar algo feo sobre tu ídolo gordo y facho pero me sacaste una sonrisa con tu nueva bio, Pacino — Alejandro Bercovich (@aleberco) December 21, 2019

La descalificación de Berco por el sobrepeso le abrió la puerta al paraguayo para que se hiciera un festín. "Orgulloso de ser un gordo feliz y No tener el cerebro atrofiado y podrido por el zurdaje y encima tenes varios patas de lana en el armario. Éxitos", retrucó sin guardarse nada el guaraní.

José Luis Chilavert on Twitter Orgulloso de ser un gordo feliz y No tener el cerebro atrofiado y podrido por el zurdaje y encima tenes varios patas de lana en el armario. Éxitos — José Luis Chilavert (@JoseLChilavert_) December 22, 2019

El conductor de C5N y Radio Con Vos no bajó la guardia y tiró otra vez: "Cierto, además de gordo y facho me faltó infantil y machista".

Alejandro Bercovich on Twitter Cierto, además de gordo y facho me faltó infantil y machista. — Alejandro Bercovich (@aleberco) December 22, 2019

Chilavert volvió a desenfundar y se amparó es un golpe bajo, al insistir con que la periodista deportiva le había sido infiel. "Los gordos somos felices y No vivimos del Estado como vos,fracasado.Tu no has ganado nada,solo cuernos", espetó.

José Luis Chilavert on Twitter Los gordos somos felices y No vivimos del Estado como vos,fracasado.Tu no has ganado nada,solo cuernos. — José Luis Chilavert (@JoseLChilavert_) December 22, 2019

Después de eso, Bercovich se disculpó por utilizar el término "gordo", aunque no acerca del resto de las acusaciones. Chila no volvió a tuitear.

Alejandro Bercovich on Twitter El problema es que seas fascista, racista, machista y miserablemente sorete, @joselchilavert_. No tengo nada que decir sobre tu sobrepeso ni el de nadie, así que me disculpo por haberte dicho gordo. pic.twitter.com/NvM5oDM6rn — Alejandro Bercovich (@aleberco) December 22, 2019

Alejandro Bercovich on Twitter Tampoco hay nada de malo en trabajar en el Estado, @joselchilavert_, pero yo no percibo ningún ingreso del Estado. Parece que a vos sí te dan ganas. Ojalá el hermano pueblo paraguayo no lo permita jamás. pic.twitter.com/uYYdA2G3JB — Alejandro Bercovich (@aleberco) December 22, 2019

Horas después del cruce, la respuesta de Lerena

Ángela Lerena, reconocida además por su actividad en redes sociales, apeló a la ironía para dar su punto de vista. "- Mi amor, no me metas en quilombos, eh - Dejámelo a mí", tuiteó.

Angela Lerena on Twitter - Mi amor, no me metas en quilombos, eh

- Dejámelo a mí — Angela Lerena (@Angelalerena) December 22, 2019

LEÉ MÁS

Video: el fuerte cruce entre Gary Medel y su DT en el fútbol italiano