El impactante incendio en el Casino de Necochea

En el lugar trabajaban al menos tres dotaciones de bomberos locales, que trataban de contener las llamas, y también fue desplegado personal de Defensa Civil para realizar tareas de prevención, ante la presencia de vecinos.

“Más que un incendio parcial es un desastre, estamos rezando que no cruce la sala de juego porque se quema la plata, las fichas y todo”, dijo a un portal local Fernando Hansen, delegado de los trabajadores del casino.

Desde las redes sociales, salió rápidamente muy afligida Guillermina Valdés. Ella es oriunda de Necochea y expresó su dolor vía Twitter: "Más allá de que no me gustan los casinos, no puedo creer que se esté prendiendo fuego ese espacio en mi querida ciudad, construcción que tiene que ver con nuestra historia y donde pasé momentos increíbles porque no era solo un lugar de juego, era mucho más. Necochea hoy".

Diseñado por el arquitecto Roberto Quiroz, el casino de Necochea fue fundado en febrero de 1973. Cinco años más tarde, en 1978, se prendió fuego la sala de juegos. En 2001 las llamas arrasaron con una de las salas principales. Según trascendió, esta vez el área afectada por el incendio de este domingo mide 120 metros por 80 y tiene capacidad para 650 personas.