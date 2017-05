Así lo indicó el organismo a través de un informe técnico que dio a conocer este jueves en el cual recomendó a las Asociaciones de Árbitros transmitir a las distintas ternas que "focalicen su atención en materia de cánticos discriminatorios y frente a ellos, tener en cuenta lo dispuesto en las distintas recomendaciones de la FIFA en dicha materia, así como también en el Código de Transgresiones y Penas de la AFA".

"Los hechos traídos a pronunciamiento relevados por el Observatorio de Fútbol de la Coordinación de Observatorios de la Dirección de Políticas contra la Discriminación relacionados con el accionar por parte del público simpatizante del Club Estudiantes de la Plata, en las circunstancias detalladas en el acápite 1° Resultan a todas las luces discriminatorias en los términos de la ley 23.592", señaló el citado escrito del INADI.

Asimismo se entiende "la xenofobia y el racismo como formas exacerbadas de discriminación, que guardan una relación de género y especie y que en ambos casos tienen especificidad por razón del odio particular y la segregación con motivo de la pertenencia a grupos sociales o colectivos diferentes".

"Téngase presente que la denostación verbal o gestual de personas o colectivos de origen racial o nacional deben ser prácticas censuradas no solo por los gobiernos, sino por la cultura, con un férreo rechazo a sus autores e implicando sobre todo en el contexto de los espectáculos masivos deportivos o artísticos visualizar si la misma no ha tenido por finalidad un hecho aún más grave como la provocación o incitación a la violencia", indicó el informe.

El INADI intervino en este caso desde el Observatorio de Fútbol en el marco de las facultades que surgen de la suscripción un año atrás del Convenio de Cooperación y Asistencia entre el INADI y la Asociación de Fútbol Argentino y entre el INADI y los denominados cinco grandes clubes para trabajar en conjunto en el Plan contra la Discriminación en el Fútbol.

Los agravios al jugador de Boca Frank Fabra ocurrieron durante el partido entre Estudiantes y el elenco de La Ribera cuando desde la tribuna del conjunto platense le gritaron "negro de mierda" y "mono ponete a jugar".

Así lo reconoció el propio jugador, quien dijo: "Me sentí un poco mal pero no es verdad que fueron los jugadores, aunque sí ciertos hinchas. Los jugadores rivales no me dijeron nada, eso es mentira, todo fue de parte de la tribuna. Me dijeron de todo: `negro`, `mono`, me dijeron muchas cosas. Que me vaya a mi país".