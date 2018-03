El increíble y soñado momento de Del Potro

No es tiempo de aflojar y soltar las ilusiones. Con el físico desgastado pero el corazón intacto, Del Potro irá por otra hazaña.

Su presente invita a soñar. Su principal rival, la muñeca izquierda que sufrió operaciones y varias rehabilitaciones parecen haber quedado atrás. Fue en agosto de 2014 cuando figuró por última vez en el top ten (fue N° 4) y este año retomó con fuerza.

Antecedentes para creer en su recuperación surgían esporádicamente. Sólo le faltaba mantener una regularidad, el golpe de gracia que hoy está dando en el inicio de esta temporada.

Su victoria ante el español Rafael Nadal en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro o ante el suizo Roger Federer en los cuartos de final del US Open 2017 lo certificaban. Incluso hace dos semanas Delpo le ganó la final de Indian Wells al Gran Roger.

En su reinserción en el circuito también cosechó un título en Estocolmo en las dos últimas temporadas, hasta que la victoria ante el canadiense Denis Shapovalov en el ATP de Auckland le dio pase al top 10. El ranking se abrió a partir de entonces y con los trofeos que levantó en Acapulco e Indian Wells trepó el sexto lugar, posición que buscará mejorar –o al menos mantener– este fin de semana.

6 veces ganó Delpo de las 9 que jugó con Isner

La última ocasión en la que estuvieron frente a frente Juan Martín del Potro y John Isner fue en los cuartos de final del Torneo de París 2017, y entonces fue victoria del estadounidense de 2,08 metros.

21 triunfos de Delpo, el que más ganó en 2018

El tandilense es el jugador que más partidos ganó en este 2018. 15 de estos triunfos son consecutivos, lapso en el que cosechó dos torneos Acapulco e Indian Wells. La racha más larga fue de 23 victorias al hilo conseguidas en 2008.

Se puede asegurar el cuarto puesto

Si Delpo le gana a Isner hoy y el alemán Alexander Zsverev pierde (jugaba anoche), Del Potro se asegurará el cuarto puesto del ranking ATP, igualando su mejor posición histórica alcanzada en enero de 2010 y nuevamente en 2014. Y si gana el Abierto de Miami, el tercero de la temporada (dicho sea de paso ningún tenista argentino lo logró), se convertirá en el tercero del mundo, llegando así a la mejor clasificación profesional de su carrera.

Por el contrario, si pierde con Isner se mantendrá en el sexto lugar. Delpo no tiene nada que perder, sí mucho por ganar.

"Fue agotador el partido con Raonic, muy desgastante. Usé toda la energía que me quedaba. No sé cómo voy a estar mañana (por hoy)”."Fue una noche de tenis emocionante para todos. El publico fue importante, tal vez en otro momento hubiera sido más fácil bajar los brazos”."Estoy haciendo un esfuerzo inhumano. Siento el cansancio y estoy perdiendo potencia, que para mi juego es clave”.Juan Martín del Potro. Confesó que llega con lo justo al partido con John Isner.

El español Carreño tuvo su revancha

El español Pablo Carreño, de 26 años y Nº 19 del mundo, rompió finalmente su maleficio con Kevin Anderson (8º). Tras cuatro derrotas previas, el asturiano venció ayer por primera vez al sudafricano y avanzó a las semifinales del ATP sobre pista dura de Miami, 6-4, 5-7 y 7-6 (6) en 2h 42’ tras salvar un match-point en el tercer set.

El tenista español, que se enfrentará en semis al ganador del Alexander Zverev-Borna Coric (jugaban anoche), logró por segunda vez una semifinal en un Masters 1000.

Anderson había privado a Carreño jugar en 2017 su primera final de Grand Slam al superarlo en las semis del Open USA (4-6, 7-5, 6-3, 6-4) y días atrás en los octavos de Indian Wells (4-6, 6-3, 7-6).

En septiembre, si no es antes, puede pelear el N° 1. Sebastián Torok. Periodista del diario La Nación, autor del libro El milagro Del Potro

Antes que nada, Del Potro me genera admiración como deportista y como ser humano. Como está escrito en mi libro (El milagro Del Potro), pude corroborar con su entorno que en 2015 no podía levantarse de la cama, estaba deprimido y angustiado, muy cerca del retiro, no encontraba soluciones para su muñeca izquierda, tenía dolores. Por eso, todo lo que logró después es una historia cinematográfica, es realmente un milagro y por ahí va el título del libro. Más que nada por el contexto, por lo bajo que estaba y lo arriba que está ahora. Delpo ha demostrado que cuando lo acompañan la salud, la motivación y el enfoque puede ganarle a cualquiera. Es el jugador “no número uno” con el récord de triunfos sobre los número uno. El sprint final que tuvo en 2017 me generaba expectativas. Por eso la de Australia fue una salida decepcionante (se fue en tercera rueda). Pero suele ir de menos a más y Australia es el Grand Slam que siempre le ha costado un poco más.

¿Hasta dónde puede llegar? Está escrito por mí “en el papel” de La Nación, antes de que ganara Indian Wells y muchos se horrorizaban o ironizaban... No tengo dudas de que esta es la mejor oportunidad de su carrera de al menos pelear por el número uno. Porque está sano y motivado y, además, armó un buen grupo de trabajo. Tiene muy pocos puntos por defender hasta Wimbledon. Y hay algo clave en comparación con las otras dos veces que estuvo número 4: los de arriba -Djokovic, Murray, mismo Nadal- vienen padeciendo lesiones o falta de ritmo. El único que se presenta como riesgo es Federer, pero él demostró que puede ganarle y está 4-2 arriba en finales. En septiembre, si no es antes, pues llegar a estar cabeza a cabeza peleando por la cima.